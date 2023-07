Cea de XII-a Eediție a Campionatului Munților Apuseni, a debutat in weekend cu meciurile din cele 4 grupe, disputate la Poiana Vadului, Vadu Moților și Bistra, la start fiind reprezentantele a 13 comune (atat la seniori, cat și la copii), noutatea fiind participarea in premiera a echipei din Livezile (foto). Competiția pe teren redus, adresata […] The post Campionatul Munților Apuseni, ediția a XII-a: Bistra, Albac, Poiana Vadului, Sohodol și Vadu Moților s-au calificat la ambele categorii first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni .