Campionatul Mondial de scrimă de la Cairo: Echipa feminină de spadă, locul 14 la juniori Echipa feminina de spada junioare a Romaniei s-a clasat pe locul 14, duminica, in ultima zi a Campionatelor Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Cairo. Echipa compusa din Talida Enache, Andrada Ghica, Mihaela Leonte si Bianca Moroianu a invins-o in primul tur pe Georgia, cu 45-23, dar a pierdut in optimi cu 34-45 cu Elvetia. In turneul pentru locurile 9-16, Romania a fost invinsa mai intai de Uzbekistan, cu 45-38, apoi a dispus de Mexic in duelul pentru pozitiile 13-16, cu 45-29, pierzand in fata Cehiei, cu 41-44 meciul cu Cehia, pentru pozitiile 13-14. Romania a cucerit la competitie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

