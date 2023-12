Stiri pe aceeasi tema

- Primele patru partide de la Campionatul Mondial de handbal feminin s-au disputat, miercuri, in grupele C si G. Nationala Romaniei va debuta vineri, chiar de Ziua Nationala, cu reprezentativa Chile.Rezultatele inregistrate miercuri sunt: Grupa C: Coreea de Sud - Austria 29-30 si Norvegia-Groenlanda…

- Romania a incheiat grupa preliminara pe primul loc și s-a calificat fara infrangere la Euro 2024, dupa ce a invins Elveția, scor 1-0 (0-0), intr-un meci disputat, marți, 21 noiembrie, pe Arena Naționala din București. Gica Hagi crede ca actuala generație poate depași performanțele „Generației de Aur”,…

- Susținut de liberali al ultimele alegeri, Nicușor Dan și-a pierdut sprijinul, a declarat prim vicepreședintele liberalilor, Rareș Bogdan. El spune ca sunt 3 oameni din PNL care vor fi propuși la candidat pentru Primaria Capitalei. „Noi vrem sa caștigam Primaria Capitalei pentru ca este o poziție cheie,…

- Muncim mai mult pentru stat, iar acest lucru este confirmat și de date. Potrivit acestora, angajații romani sunt mult mai taxați de catre stat decat alți angajați din 16 țari din regiune. Practic, un roman care caștiga 1.000 de euro, ramane in mana cu 81 de euro mai puțin decat un angajat bulgar, dar…

- 12 state membre ale Uniunii Europene au solicitat Comisiei Europene sa creeze o uniune industriala pentru reactoarele nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) – analogi ai centralelor nucleare, care, datorita dimensiunilor lor mai mici, pot fi instalate in mai multe locuri, citand o scrisoare din…

- Originea preparatului este, se pare, in Turcia, iar denumirea romaneasca ar proveni de la termenul ”sarmak”, din limba turca, termen care inseamna ”a infasura, a inveli”. Astazi, in diferite variante de compozitie, sarmalele se servesc in tari precum Turcia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Iordania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a primit-o, miercuri, pe președinta Republicii Moldova - Maia Sandu, la Palatul Victoria.Summit-ul Initiativei celor Trei Mari (I3M) si Forumul de Afaceri I3M se desfașoara miercuri și joi - 6-7 septembrie 2023, la Bucuresti. Este a doua oara cand Romania organizeaza aceste…