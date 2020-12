Campionatul Mondial de Fotbal 2022: România luptă cu Germania și Armenia în preliminarii Selecționata de fotbal Romaniei a fost repartizata in Grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia si Liechtenstein, in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022, care va fi gazduita de Qatar, potrivit tragerii la sorti efectuate luni la Zurich. Reprezentativa Romaniei, care a facut parte din a doua urna valorica, nu s-a mai calificat la un turneu final de Cupa Mondiala din 1998, in Franta. Teoretic, Romania este favorita pentru ocuparea locului secund in grupa. Practic, Islanda a fost mai buna decat noi in ultimele partide directe. Cele 55 de reprezentative europene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Europeana de Volei (CEV) a amanat pana cel puțin la mijlocul lunii mai 2021 meciurile pe care naționala masculina de volei a Romaniei urma sa le dispute in preliminariile Campionatului European. Din cauza situației create de pandemie, meciurile din mai multe grupe preliminare ale EuroVolley…

- Nationala Romaniei a reusit un salt de sapte locuri si se afla pe pozitia a 37-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) dat publicitatii joi. Romania se va afla astfel in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru Cupa Mondiala din 2022, informeaza…

- Nationala Romaniei a reusit sa urce sapte locuri in clasamentul Federației Internaționale de Fotbal (FIFA) pana pe pozitia 37, astfel ca se va afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare europene pentru Cupa Mondiala din 2022, potrivit site-ului FRF. Progresul reprezentativei…

- Dupa „victoria” la masa verde cu Norvegia Nationala Romaniei a urcat pe pozitia a 37-a in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA) dat publicitatii joi si se va afla in a doua urna valorica pentru tragerea la sorti a grupelor preliminare europene pentru Cupa Mondiala din 2022, programata…

- Naționala de tineret a Romaniei va infrunta in aceasta seara Danemarca intr-o partida care se poate dovedi decisiva pentru calificarea „tricolorilor mici” la Campionatul European de anul viitor, informeaza spotmedia.ro . Ianis Hagi și compania au nevoie de victorie pentru a fi siguri de prezența la…

- Bulgaria a fost introdusa pe lista tarilor pentru care, la revenirea in Romania, se impune carantina la domiciliu pentru o perioada de 14 zile. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, aseara, lista tarilor/ zonelor/ teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, care intra in vigoare…

- Ploiestiul va figura pe harta atletismului european anul viitor, in contextul in care, pe 6 noiembrie 2021, Hipodromul va fi gazda Campionatelor Balcanice de Cross Country pentru seniori, tineret (U23) si juniori 1 (U21). Initiativa i-a apartinut Federatiei Romane de Atletism, al carei secretar general…

- Pandemia a scumpit angajații. Costul orar cu forta de munca in Romania a crescut cu peste 16%, de patru ori peste media UE Costul orar al fortei de munca in UE a crescut, in trimestrul al doilea, cu 4,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…