Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Croația, în sferturile de finală după ce a trecut de Japonia la loviturile de departajare Croația s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal 2022, dupa ce a invins reprezentativa Japoniei, intr-un meci disputat luni. Dupa timpul regulamentar de joc și dupa cele doua reprize adiționale scorul a fost 1-1, iar croații s-au impus la loviturile de departajare, cu scorul de 3-1. Japonia a deschis scorul cu doua minute inainte de pauza. Maeda a marcat dupa o centrare din corner. Croația a restabilit egalitatea in minutul 56. Ivan Perisic a inscris cu o lovitura de cap, de la circa 14 metri, langa bara. Centrarea i-a aparținut lui Juranovic. Penalties are needed… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Germaniei a invins echipa Costa Ricai cu scorul de 4-2 (1-0), joi seara, pe „Al Bayt Stadium“ din Al Khor, in Grupa E a Cupei Mondiale din Qatar, dar a parasit competitia. Cvadrupla campioana mondiala paraseste pentru a doua editie la rand competitia din faza grupelor! Mannschaft-ul a marcat…

- Selectionata Marocului a castigat Grupa F a Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins echipa Canadei cu scorul de 2-1 (2-1), joi, pe „Al Thumama Stadium“ din Doha. Golurile invingatorilor au fost marcate de Hakim Ziyech (’4) si Youssef En-Nesyri (’23). Marocanii s-au calificat pentru a doua oara in…

- Cupa Mondiala nu-i Cupa Davis! Dupa evolutia stearsa din meciul cu Maroc din prima runda, multi cantau prohodul echipei vicecampioane mondiale si lui Zlatko Dalic. Prestatia excelenta a Canadei in fata Belgiei si supriza realizata in meciul dinainte au amplificat senzatia, iar cand Canada a deschis…

- Naționala de fotbal a Japoniei a produs a doua mare surpriza a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar , dupa infrangerea suferita, marți, de reprezentativa Argentinei , 1-2, in fața Arabiei Saudite. Niponii au invins reprezentativa Germaniei cu scorul de 2-1, miercuri, pe Khalifa International Stadium din…

- Croatul Antonio Azinovic (30 de ani), uriașul de 1,91 metri din apararea Oțelului Galați, spune de ce el și suporterii lui Luka Modric (37 de ani) vad echipa naționala o mare favorita la Campionatul Mondial din Qatar. Croația face parte din grupa F, alaturi de Belgia, Canada și Maroc. Miercuri, 23 noiembrie,…

- Fostul portar american, Brad Friedel (51 de ani), l-a elogiat pe Gheorghe Hagi (56 de ani), despre care a spus ca este cel mai bun fotbalist alaturi de care a jucat vreodata. Cei doi au fost coechipieri la Galatasaray, in perioada 1995/1996. “Hagi a fost cel mai bun fotbalist cu care am jucat vreodata.…

- Naționala de fotbal a Romaniei a surclasat, luni seara, pe Stadionul Giulesti, cu scorul de 4-1, selectionata Bosniei-Herțegovina, in ultima etapa a Grupei 3 din Divizia B a Ligii Natiunilor. In ciuda victoriei, tricolorii incheie grupa pe ultimul loc, astfel ca au retrogradat in Divizia C. In schimb,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu omologul ungar, Katalin Novak, ca este fundamental ca proiectele de interes sa fie realizate in Romania doar in urma unui acord al tarii noastre, sa nu fie discriminatorii pe baza etniei si sa fie conform dreptului roman, european…