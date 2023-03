Primaria a batut „in cuie" principalele linii de actiune in organizarea Campionatelor Mondiale de Esports. Evenimentul, care se va desfasura la sfarsitul lunii august la Palas, va avea o amploare majora, iar alocarea de fonduri de la bugetul local este pe masura: aproape 7,5 milioane euro. In schimb, organizatorii spun ca impactul asupra bugetului local va fi diminuat odata cu incheierea contractelor de sponsorizare. In eveniment vor fi cooptati ca parteneri numeroase entitati private, avand in vedere amploarea evenimentului: editia de anul trecut, din Indonezia, a avut o audienta de peste 10…