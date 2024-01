Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a castigat Campionatul Mondial de hochei pe gheata Under-20, Divizia a II-a, Grupa B, dupa ce a invins echipa Belgiei, cu scorul de 4-0 (1-0, 1-0, 2-0), sambata, la Belgrad. Tricolorii au promovat in Grupa A, al patrulea esalon valoric mondial, scrie agerpres.ro.…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de echipa Serbiei cu scorul de 3-1 (25-20, 21-25, 25-17, 36-34), joi seara, la Strumica (Macedonia de Nord), in Grupa B a preliminariilor Campionatului European de volei masculin Under-18 din 2024. Tricolorii s-au inclinat dupa aproape doua ore de joc (1 h 57 min)…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Spaniei cu scorul de 36-24 (17-12), duminica seara, la Mannheim, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024 din Germania. Tricolorii au jucat de la egal la egal cu ibericii in primul sfert de ora, dar apoi Spania…

- Romania este pe primul loc la Campionatul European de Polo Masculin de la Dubrovnik. Ei bine, echipa țarii noastre a invins, cu o seara in urma, Slovacia, in ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de Polo Masculin care se desfașoara la Dubrovnik, in Croația.

- Nationala feminina de polo a Romaniei a debutat cu un esec, vineri, in grupa C a Campionatului European de la Eindhoven, in fata reprezentativei Cehiei, potrivit news.ro.Scorul pe reprize a fost 1-1, 4-1, 3-6, 4-5.Principala marcatoare a Romaniei a fost Olteanu, cu 7 goluri. Tot vineri…

- Selectionatele Romaniei si Georgiei se vor infrunta in finala turneului international de handbal masculin Trofeul Carpati Niro, gazduit de Pitesti Arena, dupa victoriile obtinute, joi, in semifinale. Romania a dispus de Grecia cu scorul de 31-27 (13-16), dupa o repriza secunda excelenta. Tricolorii,…

- Selectionatele Romaniei si Georgiei se vor infrunta in finala turneului international de handbal masculin Trofeul Carpati Niro, gazduit de Pitesti Arena, dupa victoriile obtinute, joi, in semifinale.Romania a dispus de Grecia cu scorul de 31-27 (13-16), dupa o repriza secunda excelenta, potrivit…

- Romania, cu David Popovici in echipa, s-a clasat pe locul sapte in finala probei de ștafeta 4x50 m liber masculin, in prima zi a Campionatului European de inot in bazin scurt pentru seniori.