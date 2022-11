Stiri pe aceeasi tema

Vineri s-au disputat primele partide la Campionatul European de handbal feminin, in grupele A si B. Victoriile au revenit echipelor Ungaria, Norvegia, Slovenia si Suedia. Romania va debuta in grupa C, sambata, in compania campioanei mondiale Olanda, informeaza News.ro.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate cu Germania, 29-29 (16-15), miercuri seara, la Tatabanya (Ungaria), in ultimul test disputat inaintea Campionatul European - EHF EURO 2022, anunța Agerpres.

Vicecampioana CSM Bucuresti a invins joi, pe teren propriu, formatia SCM Craiova, scor 35-25 (19-14), in ultimul meci al etapei a VI-a a Ligii Nationale. O etapa se mai joaca pana la intreruperea campionatului, pentru Campionatul European, anunța News.ro.

CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa de echipa maghiara Telekom Veszprem, cu scorul de 33-30 (15-17), miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

CSM Bucuresti a evitat in extremis infrangerea si a terminat la egalitate cu echipa germana SG BBM Bietigheim, 28-28 (13-16), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Nationala de handbal feminin va evolua, intre 26-28 septembrie, la Trofeul Carpati, alaturi de Spania, Austria si Serbia. Noul antrenor al reprezentativei, Florentin Pera, a convocat 21 de jucatoare, anunța news.ro.

Selectionata Romaniei a obtinut prima sa victorie in Grupa a II-a a Campionatului European de volei feminin Under-19 din Macedonia de Nord, 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) cu Elvetia, luni, la Skopje, anunța agerpres.

Selectionata Romaniei a fost invinsa dramatic de Austria, cu scorul de 31-30 (13-11, 26-26), dupa aruncarile de la 7 metri, sambata, in semifinalele Campionatului European EHF de handbal masculin Under-18, gazduit de Sala Polivalenta din Craiova.