- Cinci sportivi romani vor participa la prima editie a Campionatelor Europene de inot pentru tineret (Under-23), care vor avea loc la Dublin, in perioada 11-13 august. Cei cinci inotatori sunt Mihai Gergely (50 m, 200 m liber, 200 m mixt), Maysa Ratiu (100 m, 200 m, 400 m liber), Alexandru Stoica (50…

- Sportivii romani au cucerit trei medalii de aur si trei de bronz, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru juniori Under-19 de la Paris. Bianca Camelia Ifteni a devenit campioana mondiala de junioare la simplu vasle feminin, informeaza Agerpres.

- Noi medalii cucerite de reprezentantele Constantei la Campionatul European de tenis de masa rezervat juniorilor Under 15 si Under 19, de la Gliwice Polonia . In turneul U 19, Elena Zaharia si Bianca Mei Rosu, sportive cu dubla legitimare, LPS "Nicolae Rotaruldquo; Constanta ndash; CSM Constanta, au…

- Selectionata Romaniei a cucerit medaliile de bronz la Campionatul European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023 dupa ce a invins formatia Portugaliei cu scorul de 39-32 (18-13), in finala mica. Reprezentativa Ungariei a castigat al treilea sau titlu consecutiv dupa 35-26 in finala cu Danemarca.

- Elizabeta Samara este la inaltime, medaliata cu bronz in proba de simplu feminin, de la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023 Forma buna anuntata de Eliza la inceputul competitiei majore a fost confirmata in Polonia, inclusiv intr-un ultimul meci al probei, care s-a jucat cu medalia europeana pe…

- Sportivii CSM Constanta au parte de o noua saptamana plina cu provocari Acesstia lupta pentru trofee si medalii in competitiile nationale, la rugby, atletism, lupte si in competitii paralimpice. Le tinem pumnii si baschetbalistilor si handbalistilor juniori, care evolueaza in fazele finale ale campionatelor…