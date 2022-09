Campion la tenis in scaun rulant. Viata l-a invatat pe Mihai Gaita sa devina dublu invingator Cer, gard, cer, pamant, pom sunt elementele pe care și le mai aduce aminte Mihai Gaița de la accidentul de mașina pe care l-a suferit. E aproape un deceniu de atunci, iar viața in scaun rulant nu are un raspuns fara iz de frustrare și suparare. Nu vorbește prea multe despre momentul care i-a schimbat toata existența, deși face mai multe lucruri decat fac alții pe doua picioare. Cei din jur, in schimb, ii amintesc zilnic ca este pe patru. In spatele intenției lor de a ajuta, trezește in el sentimentul de neputința. -Inainte sa descoperi acest sport ce faceai? Cu ce te ocupai? Inainte de tenis… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

