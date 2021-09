Stiri pe aceeasi tema

- ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a fost invinsa de echipa maghiara KSC Szekszard, cu scorul de 63-56 (13-16, 18-14, 12-7, 11-17, 9-1), dupa prelungiri, miercuri seara, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, in Grupa A de calificare in Euroliga feminina de baschet, conform agerpres. Sepsi SIC a inceput…

- Sepsi-SIC disputa, la Sfantu Gheorghe, calificarea in cea mai importanta intrecere continentala. Szekszard (Ungaria) și Kayseri (Turcia) ii vor fi adversare miercuri și joi Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va avea parte, saptamana aceasta, de unul dintre cele mai importante…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va gazdui in premiera meciuri de calificare pentru Euroliga, cea mai importanta competiție continentala. Conform deciziei Federației Internaționale de Baschet, echipa covasneana va lupta, acasa, impotriva maghiarilor de la Atomeromu KSC…

- Campioana la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, va gazdui o serie de calificare pentru grupele Euroligii Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi Sfantu Gheorghe, a anuntat, luni, ca a primit dreptul din partea FIBA de a gazdui o serie de calificare in grupele Euroligii, intre 21-23…

- Echipa Frantei a invins-o miercuri pe cea a Spaniei, cu 67-64, si a devenit ultima calificata in semifinalele turneului feminin de baschet din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, urmand sa intalneasca Japonia, gazda competitiei, transmite presa din Hexagon, potrivit Agerpres. Franta a trecut…

- Ambele echipaje de dublu vasle ale Romaniei, feminin si masculin, s-au calificat, vineri, in semifinalele probelor, in prima zi a concursului de canotaj din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. La dublu vasle feminin, Ancuta Bodnar si Simona Radis au castigat a treia serie a calificarilor, cu timpul…

- Campioana Romaniei la baschet feminin, Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe, va juca din nou in cea mai importanta competiție continentala inter-cluburi. Dupa ce in 2020 a fost invinsa in preliminarii de Spar Girona (Spania), trupa covasneana s-a inscris din nou in Euroliga. 20 de cluburi s-au inscris in Euroliga…

- Echipa Serbiei a castigat pentru a doua oara Campionatul European de baschet feminin - Eurobasket, dupa un prim titlu in 2015, in urma victoriei reusite in fata Frantei, cu scorul de 63-54, duminica, in finala disputata la Valencia, potrivit Agerpres. Si in 2015, Serbia trecuse in finala de Franta,…