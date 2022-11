Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Moldovei a fost invinsa de clubul englez Manchester United intr-un meci din grupa E a Ligii Europei. „Viespile” nu au marcat nici un gol, iar meciul de fotbal din grupa E a Ligii Europei s-a incheiat cu scorul 0:3 pentru „Diavolii roșii”.

- Sheriff a pierdut cel de-al patrulea meci din grupa E a Ligii Europei. Tiraspolenii au fost invinși de echipa Real Sociedad, Spania, scor 0:3. Partida a avut loc pe stadionul Reale din San Sebastian, iar adversarii au marcat trei goluri spectaculoase in poarta campioanei Moldovei.

- Campioana Moldovei a fost invinsa de gruparea spaniola Real Sociedad cu 3-0, intr-un meci din grupa E a Ligii Europei. Sheriff a ramas in 10 oameni in min. 33, cand a fost eliminat din teren ivorianul Armel Zohouri, pentru al doilea cartonaș galben. Scorul a fost deschis in prelungirile primei reprize,…

- Campioana Sheriff va juca in aceasta seara cel de-al patrulea meci din grupa E a Ligii Europei. Tiraspolenii vor intalni, de la ora 22:00, Real Sociedad, Spania. Partida va avea loc pe stadionul Reala din San Sebastian.

- Sheriff a suferit o noua infringere in grupele Ligii Europei. Astazi, tiraspolelnii au fost invinși in meciul de pe teren propriu cu Real Sociedad. Partida, care a avut loc la stadionul Zimbru s-a incheiat cu scorul 0:2. Urmatorul meci pentru Sheriff va avea loc pe 13 octombrie, cind tiraspolenii vor…

- Sheriff a suferit o infringere in grupele Ligii Europei, noteaza moldfootball. Astazi, tiraspolelnii au fost invinși in meciul de pe teren propriu cu Manchester United. Meciul, care a avut loc la stadionul Zimbru s-a incheiat cu scorul 0:2. Urmatorul meci pentru Sheriff va avea loc pe 6 octombrie, cind…

- Sheriff scrie astazi inca o fila importanta din istoria fotbalului moldovenesc, ajungand la a cincea participare in grupele Ligii Europei. Tiraspolenii vor intalni, de la ora 22:00, formația Omonoia Nicosia, Cipru, in primul meci din cadrul grupei E. Partida va avea loc la stadionul GSP din Nicosia.

- Adversari de top pentru Sheriff in grupele Europa League. In urma tragerii la sorții, care a avut loc in astazi la Istanbul, campioana Moldovei a fost repartizata in grupa E alaturi de Manchester United (Anglia), Real Sociedad (Spania) și Omonoia (Cipru).