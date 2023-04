Stiri pe aceeasi tema

- CSM Constanța a invins-o pe Dinamo, scor 34-32, in sferturile de finala din Cupa Romaniei la handbal masculin. A fost primul eșec intern suferit de trupa lui Xavi Pascual in actuala stagiune. Suporterii constanțeni ar trebui sa regrete ca n-au umplut Sala Sporturilor „Simona Amanar”. Puțin peste 1.000…

- Sorții au decis ca Dinamo și Constanța, primele doua clasate in Liga Naționala, sa se bata și pentru un loc in Final Four-ul Cupei Romaniei CSM Constanța - Dinamo este partida-șoc din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. Meciul se va juca miercuri, 12 aprilie, la Constanța, la…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal masculin. In cazul in care va trece de Poli Iași, Potaissa va primi vizita celor de la CSM București, pentru un loc in final-four-ul Cupei Romaniei. Duelul din sferturile de finala va avea loc la finalul saptamanii…

- Derby ul etapei a doua a Cupei Romaniei la handbal, intrecerea masculina, CSA Steaua Bucuresti ndash; CSM Constanta, echipele clasate pe locul patru, respectiv doi, in Liga Nationala, disputat astazi, in capitala, s a incheiat cu victoria echipei de pe litoral, care s a calificat astfel in sferturi."Delfiniildquo;…

- Volei Alba Blaj s-a impus in minimum de seturi in Sala „Timotei Cipariu”, in partida tur din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, in disputa cu CSM București, scor 3-0 (25-14, 25-20, 25-9), in 8 martie, de Ziua Femeii. Returul este in 18 martie, in capitala, iar deținatoarea trofeului este favorita…

- Echipa masculina de baschet U-BT Cluj-Napoca a cucerit, pentru a sasea oara, trofeul Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus, cu scorul de 78-65, in fata celor de la CSM CSU Oradea, in finala gazduita de Sala Sporturilor din Constanta. Clujenii si-au adjudecat toate cele patru sferturi (17-15, 25-18, 19-16,…

- Echipa masculina de handbal CS Medgidia a fost eliminata din actuala editie a Cupei Romaniei, dupa ce a fost invinsa, cu scorul de 28-36, de HC Buzau, intr-o partida contand pentru primul tur, disputata la Sala Sporturilor „Iftimie Ilisei”. Jucatorii antrenati de Adrian Georgescu si Ionut Deli-Iorga…

- Echipa feminina a Potaissei Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu, va evolua contra celor de la Știința București in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Duelul se va juca pe 23 februarie, pe terenul formației din capitala. In sezonul trecut, Știința București a evoluat in prima liga, retrogradand…