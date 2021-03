Comitetul national pentru vaccinarea anti-COVID (CNCAV) informeaza ca in ultimele 24 de ore au fost administrate 47.353 de doze de vaccin, dintre care 31.226 – Pfizer, 7.765 – AstraZeneca si 8.362 – Moderna. CNCAV arata ca 38.459 de persoane au fost vaccinate cu prima doza, iar doza a doua de ser au primit-o 8.894 de persoane. Pana in prezent, de la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, au fost administrate 1.732.964 de doze unui numar de 1.111.910 persoane, dintre care 475.856 cu o doza, iar 636.054 – si cu doza a doua. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 93 de reactii…