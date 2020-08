Campanie tot mai violenta. Panouri electorale taiate cu cutitul

Politistii lugojeni fac cercetari intr-un dosar penal pentru distrugere dupa ce doua panouri electorale ale unui candidat au fost vandalizate. Oamenii legii au stabilit ca cele doua panouri erau amplasate in zona centrala a orasului si in imediata apropiere a Judecatoriei Lugoj. Anchetatorii verifica mai multe imagini surprinse de camerele video si incearca sa dea de urma celor care au taiat afisele electorale. Campania electorala debuteaza pe 27 august, insa unii candidati au amplasat deja bannere electorale in mai multe zone publice. Tensiunile intre candidati se vad deja si in mediul online…