Campanie GRATUITĂ de colectare deșeuri vegetale în Bistrița-Năsăud, din 10 aprilie Saptamana viitoare cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile VEGETALE in mod gratuit! Incepe campania GRATUITA organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA. Aceasta se va desfașura intre 10 și 24 aprilie 2023. In categoria deșeurilor vegetale intra iarba, frunze, crengi, rumeguș, deșeuri provenite din toaletarea tufișurilor și a gardurilor verzi și alte deșeuri biodegradabile. „Va rugam sa incercați sa marunțiți aceste resturi vegetale și sa le depuneți in saci, pentru a putea fi manipulate mai ușor. Solicitam cetațenilor care locuiesc IN ZONELE DE BLOCURI sa depuna… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monumentul Memorandiștilor a devenit in ultimii 29 de ani o emblema simbol a Clujului. Este inalt de 18,8 metri și aflat la inceputul Bulevardului Eroilor, colț cu Piața Unirii. Clujenii il mai numesc in gluma și ”Ghilotina”, datorita asemanarii cu instrumentul de execuție al revoluției franceze. Intre…

- Saptamana viitoare cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit! Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase, organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA, este programata in perioada 03 – 14 aprilie 2023. In categoria deșeurilor voluminoase…

- Saptamana viitoare cetațenii din Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase! Campania GRATUITA de colectare organizata de ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA se deruleaza intre 3 – 14 aprilie 2023. In categoria deșeurilor voluminoase intra fotolii, canapele, saltele, mobilier de gradina,…

- Primaria amintește cetațenilor ca pe raza municipiului Timișoara, funcționeaza patru puncte de colectare, unde cetațenii pot preda gratuit, prin aport voluntar, deșeurile vegetale, din construcții și cele voluminoase de uz casnic. In aceste locații, cetațenii pot transporta și preda gratuit, in baza…

- Un bistrițean a acționat in judecata Direcția de Sanatate Publica Bistrița-Nasaud pentru ca nu a oferit informații despre proiectul familiei Sighiartau, care pregatește doua blocuri de locuințe, legate intre ele, in locul Daciei Service, la doi pași de Colegiul Tehnic INFOEL. In 16 ianuarie, pe rolul…

- Potrivit unui document facut public de Primaria Bistrița, doar 12% din axa de transport Garii – Nasaudului este finalizata. Cand vine vorba despre Linia Verde, procentul ajunge la 25%. Cele doua proiecte, care insumeaza 22 de milioane de euro, iar daca nu sunt gata pana la 31 decembrie, municipiul Bistrița…

- Saptamana viitoare in perioada 13 – 18 februarie 2023, cetațenii din județul Bistrița-Nasaud pot scapa de deșeurile voluminoase in mod gratuit, anunța ADI deșeuri Bistrița-Nasaud. Campania GRATUITA de colectare a deșeurilor voluminoase organizata de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Nasaud și Supercom SA este…

- Primaria Bistrița ar putea fi pusa in situația de a returna peste 22 de milioane de euro reprezentand fonduri europene primite pentru materializarea a doua proiecte: Axa de transport Decebal – Nasaudului și Linia Verde. Asta daca lucrarile nu sunt finalizate pana in 31 decembrie anul acesta. Primarul…