Campanie de stimulare a vaccinării în „comuna fenomen” a României In comuna Ciugud a fost lansata o campanie de accelerare a vaccinarii anti-coronavirus. Campania se numește „Vaccinare la poarta ta!”. Inițiativa are ca scop stimularea vaccinarii in zona rurala si sprijinirea persoanelor care doresc sa se vaccineze. Dupa inscriere, in perioada 14 – 16 mai 2021, echipe medicale mobile vor veni in fiecare sat al comunei pentru a vaccina populația Centrele mobile de vaccinare vor fi organizate in puncte cat mai apropiate de locuintele doritorilor, astfel incat acestia sa nu fie nevoiti sa se deplaseze. „Echipa Primariei Ciugud lanseaza campania „Vaccinare la poarta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

