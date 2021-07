In zilele de 19 și 20 iulie 2021, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Irineu a efectuat o vizita pastorala in zona Munților Apuseni, unde a oficiat slujba de binecuvantare a casei parohiale din localitatea Avram Iancu și a celebrat Dumnezeiasca Liturghie cu prilejul hramului Manastirii Albac. Totodata, Parintele Arhiepiscop Irineu a trecut prin localitațile afectate de inundațiile din ultimele zile și a vazut pagubele ce au fost produse de furia apelor. In urma acestei vizite, la nivelul celor cinci protopopiate din județul Alba a fost inițiata o colecta in bani pentru ajutorarea celor peste…