Cele doua fetite care au fost ranite in incendiul petrecut in urma cu aproximativ 2 saptamani, au nevoie urgenta de mai multe grefe de piele artificiala, grefe care nu sunt decontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. In ajutorul acestora, preotul Dan Damaschin si Asociatia „Daruieste Viata” au demarat o campanie de strangere de fonduri prin intermediul careia sa fie stransa suma necesara acoperirii costurilor acestor grefe de piele artificiala, care se ridica la aproximativ 19.000 de lei. „Maria-Rebeca și Andreea-Ștefania, se zbat intre viața și moarte, medicii ducand o lupta permanenta…