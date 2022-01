Stiri pe aceeasi tema

- Premierul in exercitiu al Portugaliei, socialistul Antonio Costa, va incerca sa guverneze singur chiar daca nu va obtine majoritatea absoluta la alegerile legislative de la 30 ianuarie, a recunoscut joi in cadrul unei dezbateri televizate opunandu-l rivalului sau de centru-dreapta, Rui Rio, noteaza…

- Printre evenimentele importante ale anului 2021, care au avut un impact hotarator asupra scenei politice si asupra societatii, a fost decizia Curtii Constitutionale (CC), care a declansat alegerile parlamentare anticipate din luna iulie. Solicitati de IPN, expertii politici Veaceslav Berbeca si Cornel…

- Liderul PSRM, Igor Dodon, spune ca agreeaza ideea ridicarii imunitatii pentru deputati, indiferent de fractiunea parlamentara din care fac parte, astfel incat alesii poporului sa nu mai fie privilegiati in fata legii. Totusi, Igor Dodon califica solicitarea procurorului general interimar, privind ridicarea…

- "Am decis sa ne dam demisia din PNL atunci cand PNL a decis sa readuca la putere PSD. Toți parlamentarii, cu mulți colegi ai noștri din țara cu care ne-am consulatat atat din PNL, cat și din afara am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta pentru ca consideram ca…

- A fost un an foarte dificil pentru toți romanii și majoritatea masurilor promovate, fie de guvernul liberal, fie de parlamentari, s-au axat pe combaterea pandemiei Covid, sprijinirea sectoarelor afectate de criza sanitara și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența, spune deputatul…

- Decizia instantei de judecata privind excluderea candidatului Partidului Sor din cursa pentru primaria municipiului Balti, creeaza in continuare controverse in randul politicienilor si expertilor in domeniul electoral. Reprezentantii guvernarii spun ca nu este pentru prima data cand concurentii Partidului…

- Partidul Socialist (centru-stanga), aflat la guvernare in Portugalia, a castigat sprijin in randul electoratului portughez dupa ce s-a anuntat ca in 30 ianuarie anul viitor vor avea loc alegeri anticipate, indica un sondaj de opinie publicat luni, transmite Reuters. Astfel, potrivit sondajului…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca va propune in sedinta conducerii partidului sa se inceapa negocierile cu PNL pentru alcatuirea unui guvern si a adaugat ca el nu cunoaste altfel de negocieri decat cele conform ponderilor parlamentare.