Campania de vaccinare se extinde. Angajații se vor putea vaccina la locul de muncă Campania de vaccinare nu se limiteaza doar la centrele deja existente. Pentru a accelera procesul de vaccinare a populației Romaniei, Florin Cițu spune ca vor exista centre in companiile private pentru ca angajații sa se vaccineze la sediu. „Companiile private vor avea posibilitatea sa-și faca centre de vaccinare la sediu, sa-și vaccineze angajații la sediu. Putem extinde și la familiile lor. Vom face vaccinul cat mai accesibil pentru fiecare cetațean. Dozele exista, lumea trebuie sa se vaccineze. Vreau sa revenim la normalitate, știu ce potențial are aceasta economie cand revenim la normalitate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

