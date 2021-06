Campania de vaccinare de la Obor, unde s-au dat mici gratis, un succes: Peste 1.400 de persoane, imunizate USR-PLUS anunța ca vaccinarea de la Obor, acolo unde s-au dat mici gratis celor care au decis sa se imunizeze, a fost un succes. Conform unui anunț al formațiunii, campania de vaccinare de la Obor a durat 3 zile și s-au vaccinat 1.436 de oameni. Acest lucru inseamna 42 de oameni vaccinați pe ora. „In contextul in care cifrele de vaccinare au scazut la nivel național, primarii USR PLUS incearca in diverse moduri sa aduca vaccinul impotriva COVID-19 cat mai aproape de oameni. O noua runda de imunizare anti-COVID-19 la Obor va avea loc in mini-vacanța de Rusalii. In perioada 25-29 iunie, cei care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

