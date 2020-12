Campania de imunizare prevede vaccinarea a peste 70.000 de persoane zilnic In campania de vaccinare vor fi imunizate circa 70.000 de persoane zilnic, astfel incat sa se ajunga la un total de 13 milioane persoane in 6 luni, a declarat Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva SarS-CoV-2. Intenția este de a se ajunge la o imunizare a populației generale in proporție de 65-70% in jumatate de an, a aratat Valeriu Gheorghița. Strategia de vaccinare in Romania a fost adoptata și pleaca de la un cadrul general care se pliaza pe condițiile demografice locale. Strategia de vaccinare are trei etape , respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Asa cum a fost recomandat la nivelul UE si de catre OMS a fost elaborat un cadru strategic de organizare a activitatilor de vaccinare impotriva COVID-19, cadru care a stat la baza elaborarii Strategiei de vaccinare in Romania. Fiecare tara, plecand de la un cadru strategic general, si-a dezvoltat propria…

- Strategia de vaccinare anti-Covid in Romania a fost publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Documentul prevede intregul proces de vaccinare impotriva COVID-19, dar și principiile generale privind organizarea vaccinarii, depozitarea vaccinurilor, pastrarea lanțului de frig, monitorizarea siguranței…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a prezentat detalii din strategia de vaccinare aprobata ieri de CSAT. Vor fi intre 850 și 900 de centre de vaccinare in toata țara, plus caravane mobile, iar ținta este ca in 6 luni sa avem 13 milioane…

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 a fost aprobata de Guvern si in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, iar prezentarea va avea loc astazi, la ora 16:00, la Palatul Victoria.Conferința de presa de la sediul Guvernului Romaniei va fi susținuta de Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național…

- Strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va fi prezentata vineri dupa-amiaza, dupa ce a fost aprobata de Guvern si, ulterior, de Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. Conferinta de presa in care va fi prezentata strategia de vaccinare impotriva SARS-CoV-2 in Romania va avea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Citește și Medicul argeșean Valeriu Gheorghița va coordona campania de vaccinare anti-COVID-19 in Romania ‘In sedinta extraordinara…

- Strategia de vaccinare anti-COVID a fost adoptata saptamana trecuta de Guvern, iar joi este discutata in CSAT. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX care sunt ultimele informații despre vaccinarea anti-COVID. Vorbim cu Valeriu Gheorghița…

- Nici care este „personalul din domenii-cheie, esențiale bunei funcționari a societații ”? Luni, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a facut noi precizari referitoare la campania de vaccinare anti-coronavirus. Șeful statului a susținut ca din grupurile prioritate…