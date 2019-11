Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Daniel Buda, a votat la o secție de pe strada Septimiu Albini, din cartierul Gheorgheni. Buda a fost însoțit de primarul Emil Boc, de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, viceprimarul Dan Tarcea , dar și de alți membri ai PNL Cluj. „În primul…

- Saracia, lipsa unui stil de viata sanatos, alimentatia necorespunzatoare, stresul, dar si consumul de alcool in nestire fac din Botosani un judet neprielnic din punct de vedere al sperantei de viata, care este una din cele mai mici din tara. Speranta de viata in Romania este 75 de ani, judetul Valcea…

- La doi anișori, Anya are doua operații pe cord deschis și trebuie sa mai faca una urgent Un caz dramatic umbrește frumusețea și luminozitatea comunei Domnești! In ciuda faptului ca zambește și debordeaza de energie, la numai doi anișori și patru luni, Anya, o fetița din localitate, are clipele numarate.…

- Alexiu Pocol a avut o viata demna de film: un invatator sarac, imbogatit peste noapte, a ajuns un reper in inalta societate din Romania secolului al XIX-lea. Astazi, in urma lui a ramas doar ruina castelului de pe Valea Borcutului, din Maramures, ca dovada vie ca unul dintre cei mai buni prieteni ai…

- Cateva zeci de persoane, alergici la polenul de ambrozie si specialisti, au protestat duminica, in Parcul Kiseleff, pentru a atrage atentia asupra faptului ca legea privind combaterea efectelor ambroziei nu se aplica. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES Evenimentul "Tu stii cum arata ambrozia?" este parte…

- Romania da semne ca se schimba și ca poate merge spre normalitate, iar modelele noastre sunt de cele mai multe ori langa noi. Impreuna cu Bianca Iuga, Alba24 a plecat in cautare de modele, de romani care ii inspira și pe cei din jurul lor, de oameni care au ceva de spus, deși nu au […] Citește Bianca…

- A fost una dintre cele mai dorite femei din Romania, insa Denisa Botcari a decis sa renunte la viata din showbizul autohton si sa plece in strainatate. Dupa o perioada in care nu s-a mai stiut nimic despre ea, noi va aducem acum vesti proaspete.

- Pictorul, scriitorul, colectionarul de arta, Vasile Parizescu, a incetat din viața ieri, la varsta de 94 de ani. A fost fondatorul si presedintele Societații Colecționarilor de Arta din Romania si s-a remarcat ca expert național in arta moderna si contemporana.