- Peste 10.000 de oameni și sute de vehicule, majoritatea camioane, au blocat centrul capitalei federale a Canadei. Protestul a fost organizat de o parte a camionagiilor transfrontalieri, furioși ca trebuie sa se vaccineze, pentru a mai putea activa intre Canada și Statele Unite. Organizatorii spun ca…

- Canada va oferi Ucrainei un imprumut de pana la 120 de milioane de dolari canadieni (95,6 milioane de dolari) si cauta alte cai de a sprijini Kievul in contextul in care criza cu Rusia se adanceste, a declarat vineri premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters. "Rusia are drept scop…

- Canada este acoperita de inundații masive, iar numarul morților Columbia Britanica urmeaza sa creasca. Autoritațile au declarat stare de urgența, guvernul federal promițand ajutor major. Autoritațile au confirmat un deces dupa ce ploile torentiale și alunecari de noroi au distrus drumuri. Mai multe…

- Quebec si Ontario, cele doua provincii canadiene cele mai afectate de pandemia de coronavirus, au anuntat miercuri ca nu vor suspenda angajatii din domeniul sanitar care nu s-au vaccinat impotriva COVID-19, pentru a evita slabirea unui sector deja suprasolicitat, informeaza AFP. In Quebec,…