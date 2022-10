Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia camioanelor inmatriculate in statele membre UE va fi interzisa in Rusia incepand cu 10 octombrie, potrivit Kremlinului, ca reacție la interdicția impusa Rusiei in urma cu cateva luni.

- Tarile membre ale Uniunii Europene discuta despre o actiune comuna ca raspuns la cele mai recente evolutii in razboiul declansat de Rusia contra Ucrainei, a anuntat, miercuri, Comisia Europeana, care a avertizat Moscova ca vor exista ”consecinte”, transmite Reuters. ”Statele membre ale UE au avut deja…

- Statele membre ale Uniunii Europene, cu exceptia Ungariei, au depus un proiect de rezolutie prin care solicita ONU sa numeasca un expert care sa monitorizeze situatia drepturilor omului in Rusia, o propunere calificata de Moscova ca „partinitoare din punct de vedere politic”, informeaza AFP. Dupa discutii…

- Este evident ca ne vom confrunta cu o iarna complicata și trebuie sa economisim și sa cautam surse alternative de gaz, insa reducerea cu 15% a consumului de gaz, așa cum este recomandat la nivelul UE, este posibila fara ca cineva sa stea in frig, a declarat președintele Klaus Iohannis, vineri, la Palatul…

- Acordul privind reducerea consumului de gaze, la care au ajuns marti statele membre ale Uniunii Europene, va asigura suficiente economii pentru o iarna obisnuita, inclusiv daca Rusia ar sista livrarile de gaze chiar de luna aceasta, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, citat de…

- Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat marti un plan de reducere coordonata a consumului lor de gaz, pentru a diminua dependenta fata de Moscova, dupa o noua scadere drastica a livrarile rusesti, a anuntat presedintia ceha a Consiliului UE, potrivit AFP.