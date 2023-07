Căminele groazei: Sora Gabrielei Firea era șefă la Asistența Socială din Voluntari Surpriza mare in scandalul caminelor groazei din județul Ilfov: Nela Vica Andrieș, fosta Vranceanu, sora Gabrielei Firea, era șefa la Asistența Sociala locala din Voluntari chiar in perioada in care aveau loc abuzurile asupra persoanelor vulnerabile aflate in cele trei centre. Imediat dupa apariția scandalului in presa, sora ministrului Firea s-a transferat la DGASPC Ilfov, iar totul s-a aflat datorita reporterilor de la Centrul de Investigații Media și Buletin de București. Vica Nela Andrieș a lucrat la Serviciul de protecție și asistența sociala din cadrul Direcției de Asistența Sociala Voluntari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

