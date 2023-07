Stiri pe aceeasi tema

- "Avand in vedere informațiile publice legate de cercetarea penala demarata in cazul Centrului de Ingrijire și Asistența din Voluntari și al Centrului de Ingrijire și Asistența cu sediul in Afumați, ambele aparținand furnizorului de servicii sociale Asociația Sfantul Gabriel cel Viteaz, Autoritatea Naționala…

- Un consilier al ministrului Familiei, Tineretului si Egalitatii de sanse, Gabriela Firea, are calitatea de martor in dosarul deschis de DIICOT pentru infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, fals in declaratii, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale…

- Ministerul Familiei precizeaza, marți, ca Gabriela Firea nu are legatura cu centrele de varstnici vizate de percheziții, iar consiliera sa a demisionat din asociația menționata in ancheta. Precizarile vin in contextul in care marți au loc percheziții ale polițiștilor și procurorilor DIICOT la centre…

- Programele de creditare Family Start și Student Invest s-au modificat. In cateva saptamani, bancile vor acorda, din nou, credite avantajoase, anunța ministrul Gabriela Firea. „O veste extrem de așteptata de tineri! Au fost votate modificarile pe care ni le-au cerut, la programele de creditare Family…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a decis eliberarea din functie, la cerere, a mai multor consilieri ai premierului. Astfel, potrivit deciziilor publicate in Monitorul Oficial, au fost eliberati din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Mara Mares, Iulian Chifu si Valentin-Sorin…

- Ca sa mascheze neputința Gabrielei Firea, premierul desemnat Marcel Ciolacu va desființa Ministerul Sportului și va inființa o agenție pentru sport pentru o protejata a fostului primar al Capitalei. Ministerul Sportului nu va mai exista in viitorul cabinet Ciolacu, dar, in schimb, se va inființa o agenție…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP), in colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse și Ministerul Sportului, anunța lansarea celei de a XIV-a ediții a Programului de Tabere ARC, destinat elevilor și tinerilor romani din diaspora și din comunitațile istorice.“Sunt…

- V. S. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse a decis prelungirea apelului de proiecte pentru crearea unei rețele de 150 de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, in special in zonele vulnerabile. Astfel, primarile din județul Prahova care indeplinesc…