- Fostul manager al Spitalului „Nicolae Malaxa”, Florin Secureanu, a fost condamnat definitiv. Curtea de Apel Bucuresti i-a dat trei ani si opt luni de inchisoare. Acesta este acuzat ca ar fi facut plati nelegale din fondurile unitatii sanitare catre mai multe societati comerciale, scrie News.ro. Curtea…

- Comisiile pentru tehnologia informatiilor ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, luni, candidaturile lui Valeriu Zgonea si Mihai Eftimie pentru functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), plenul Parlamentului urmand sa…

- Fost manager al Spitalului Malaxa din București, actual șef al spitalului din Jibou, Secureanu a primit condamnarea in cel de-al doilea dosar deschis pe numele sau. Ambele dosare au pornit dupa ce cazul sau a fost expus de echipa de investigații Libertatea-GSP.Curtea de Apel București l-a condamnat…

- Fost președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea candideaza pentru funcția de președinte ANCOM, post deținut in trecut de Sorin Grindeanu. Salarizarea ajunge la aproape 10.000 de euro. Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti de la ora 13.00, pentru a vota un nou presedinte al Autoritatii…

- Pe data de 31 mai 2022, Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 – 1989 a solicitat Tribunalului București sa-i retraga lui Ion Iliescu certificatului de luptator pentru victoria Revoluției din decembrie 1989.Motivația…

- Curtea de Apel București a admis vineri seara, 31 martie, noile contestații ale fraților Andrew Tate și Tristan Tate și ale celor doua complice și a respins propunerea de prelungire a arestarii preventive formulate de DIICOT. Cei patru erau arestați din 30 decembrie 2022 in dosarul in care sunt cercetati…

- Tribunalul București a stabilit luni, 13 martie, termenele de judecata in cadrul carora se vor pune in discuție cererile de inlocuire a masurii arestului preventiv cu cea a controlului judiciar pe cauțiune, formulate de apararea fraților Andrew Tate și Tristan Tate. Pe 14 martie, Andrew Tate va afla…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hexi Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…