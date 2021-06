Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege privind acordarea de condiții speciale de munca la Complexul Energetic Oltenia (CEO). Au fost 302 voturi pentru, patru abțineri și un vot impotriva. Efectul legii va fi scaderea varstei de pensionare la 52 de ani. Aproximativ 3.000 de salariați…

- Proiectul de lege care prevede scaderea varstei de pensionare și la Complexul Energetic Oltenia va fi pus in dezbatere miercuri in ședința de plen a Camerei Deputaților. Actul normativ vizeaza acordarea de condiții de munca speciale pentru angajații Complexului Energetic Oltenia care lucreaza in producție…

- "Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Este un proiect de lege care merge in Parlament in procedura de urgenta si este proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat si, in acelasi timp,…

- Salariatii sunt nemultumiti ca guvernantii nu vor sa le reduca varsta de pensionare. Minerii sunt deranjați de declarațiile facute de deputatul liberal Dan Valceanu care a declarat ca nu face legi pentru 30 oameni, referindu-se la legea de reducere a varstei de pensionare pentru angajatii din minerit.…

- Au fost inregistrate 64 de voturi „pentru” (USR PLUS si PSD), 60 de voturi „impotriva” (PNL si AUR) si 4 abtineri. Proiectul de act normativ are caracter organic si pentru adoptare erau necesare 69 de voturi "pentru".„Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID 19 beneficiaza de zi libera platita,…

- Pensia medie a unui militar care a trecut in rezerva in 2020 este de 5.468 de lei, cu puțin sub cea incasata de militarul trecut in rezerva cu un an mai devreme, de 5.476 lei, se arata intr-un document semnat de ministrul Apararii, Nicolae Ciuca. Comparativ, un militar trecut in rezerva in 2018 a primit…

- Potrivit unui proiect de lege aflat pe masa Senatului , legea privind sistemul de pensii publice s-ar putea modifica prin reducerea varstei standard de pensionare, in cazul persoanelor care au lucrat in conditii deosebite de munca. Se reduce cu cinci luni pentru fiecare an lucrat in conditii deosebite…

- Sindicaliștii de la Cartel ALFA acuza ca proiectul de lege privind cumulul pensiei cu salariul este o forma mascata de prelungire a varstei de pensionare, cerand retragerea acestuia in forma actuala. „Proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitații de catre persoanele care indeplinesc…