- Femeile vor putea beneficia de consiliere psihologica in maternitațile de stat, timp de mai multe luni dupa naștere. Masura face parte dintr-un proiect de lege adoptat astazi de Camera Deputaților, care este for decizional in acest caz. Pana acum, mamele puteau primi consiliere doar pe perioada spitalizarii,…

- Miercuri, 30 noiembrie, muzeul este deschis intre orele 10.00 si 17.00 (ultima intrare 16.30); Joi, 1 decembrie, muzeul este deschis și intrarea este libera in intervalul orar 10.00-17.00 (ultima intrare 16.30); Vineri – duminica (2-4 decembrie), muzeul este deschis intre orele 10.00 si 17.00 (ultima…

- Firmele vor avea obligația de arhivare și pastrare a registrelor și documentelor contabile, inclusiv rapoartele fiscale de inchidere zilnica, și a memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice timp de 5 ani, fața de 10 ani cat stabilește legea acum, conform unui proiect legislativ susținut de…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care aduce modificari Codului fiscal in sensul in care va exista un nou mod de calcul al impozitelor pe cladiri pe baza grilei notariale, iar masurile vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2025 Suprataxarea contractelor de munca part-time va ramane…

- Baza Coresi a fost gazda competiției de juniori „Stelele Viitorului" care s-a desfașurat in perioada 24-27 octombrie. In cadrul cupei au luat parte 124 de echipe din toata țara și aproximativ 1500 de juniori, iar meciurile s-au desfașurat de la categoria U9 pana la U13. Turneul s-a desfașurat pe perioada…

- Fostul ministru al Muncii si Protectiei Sociale, viceliderul Grupului parlamentar PNL din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a criticat, vineri, pastrarea supraimpozitarii muncii part-time, in conditiile in care se observa o scadere cu peste 60.000 de locuri de munca si anunta ca sustine „corectarea…

- Șoferii care locuiesc in zone cu multe accidente vor plati mai mult pentru asigurarea auto obligatorie. Prevederea se regasește in legislația secundara privind RCA. Șoferii din județele cu daunalitate ridicata vor plati mai mult, potrivit știrilor Digi24. Conform acestui principiu, cele mai scumpe asigurari…

- Au fost 191 de voturi „pentru" din partea puterii, si 83 „impotriva" exprimate de opozitie. Potrivit ministrului justitiei, Catalin Predoiu, noile reglementari privind CSM sunt in favoarea cetatenilor, iar documentele aprobate de Guvern pe tema justitiei au parcurs toate etapele legale si sunt in acord…