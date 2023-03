The Mageseeker: A League of Legends Story se lansează pe 18 aprilie

Riot Forge a anunțat data lansării și a dat drumul precomenzilor pentru The Mageseeker: O poveste League of Legends , un joc de acțiune RPG 2D de tip hi-bit pixel, în care jucătorii vor conduce o revoluție cu ajutorul unei armate de magi proscriși. Jocul The Mageseeker:… [citeste mai departe]