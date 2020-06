Datorita interesului crescut pentru cursul de Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a judetului Arad, vine in sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui Curs de instruire. Acesta va avea loc in zilele de 1-2-3- iulie 2020, in intervalul orar 17:00 – 20:00. „Organizatiile care prelucreaza date […] The post Camera de Comerț organizeaza Curs implementare GDPR appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .