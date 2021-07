Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Consiliul Concurenței, organizeaza in 30 iunie, incepand cu ora 10,00, un seminar online de informare privind regulile de concurența și ajutor de stat, doua subiecte de interes major pentru perioada actuala, care reprezinta mecanisme…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) si Ambasada Republicii Macedonia de Nord in Romania organizeaza, in perioada 14 - 18 iunie 2021, expozitia "Saptamana produselor din Republica Macedonia de Nord". Evenimentul va avea loc in foaierul Aulei Carol I din Palatul…

- Proiectul ,,Angajați competitivi pe piața muncii din Regiunea Sud Est” a fost lansat joi de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Vrancea și este implementat in perioada 1 aprilie 2021- 31 martie 2023, in parteneriat cu ,,Asociația Formare, Dezvoltare, Asistența-ForDa” Buzau, ,,Camera de Comerț,…

- Politicile statului roman pentru sprijinirea si atragerea investitiilor straine, precum si proiecte in vederea identificarii unor parteneriate si solutii de finantare ale acestora vor fi prezentate, vineri, in cadrul unui forum de specialitate. Forumul de Afaceri intitulat "Romania-Italia,…

- Preotul buzoian Iulian Raicovici, care slujește la Capela ,,Sfantul Mare Mucenic Pantelimon și Sfantul Ierarh Nectarie”, aflata in curtea Spitalului Județean de Urgența, a ajuns, dupa mai bine de un an de pandemie, sa lucreze cot la cot cu cadrele medicale din Secția de Anestezie și Terapie Intensiva…

- Sub genericul „Șansa ta la un parteneriat internațional”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și ambasada Romaniei in Republica Turcia organizeaza o intalnire virtuala intre firmele timișene și firme din Turcia care și-au exprimat dorința de colaborare in diverse sectoare de activitate…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita a organizat dezbaterea online – Adaptarea invatamantului la nevoile pietei muncii – dialog, puncte de vedere, solutii.Evenimentul face parte dintr-un proiect de constientizare asupra importantei adaptarii invatamantului la cerintele dintr-o piata…

- Timp de 3 zile, fara oprire, Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș va deveni centru de vaccinare. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș aduce un important aport logistic la realizarea unui proiect de voluntariat in premiera naționala inițiat de Asociația pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu” Timișoara…