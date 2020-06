Camera de Comerț Americană vrea să fie explicate public riscurile indicate de agenția S&P pentru România Camera de Comerț Americana în România (AmCham România) apreciaza ca menținerea rating-ului suveran la &"BBB- cu perspectiva negativa&" de catre agenția Standard & Poor’s reflecta realitațile cu care se confrunta economia interna dupa incidența șocului generat de pandemia COVID-19, se arata într-un comunicat de presa.



Potrivit acestuia, decizia a fost fundamentata de o serie de factori, inclusiv nivelurile reduse ale datoriei publice și datoriei externe, capacitatea României de a se împrumuta, politica monetara a BNR și programele anunțațe de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

