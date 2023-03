Camelia Potec, fotomodel pentru o zi! Managerul Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern a schimbat mai mult ținute business intr-o ședința foto pentru brandul Cristallini. Campioana olimpica de la Atena a lasat, pentru o zi, munca de birou, și a rezistat ore bune in postura de … fotomodel. Camelia Potec a fost personajul principal al unei ședințe foto in care brandul cu care ea colaboreaza, Cristallini, a prezentat noile tendințe in zona ținutelor business. „M-am obișnuit cu munca de birou, este mai ușoara o zi la federație decat o ședința foto. A fost o zi grea, dar frumoasa. Noua, femeilor, ne place sa fim rasfațate, iar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

