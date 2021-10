Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o noapte, un om a avut acest vis. Se facea ca mergea impreuna cu Dumnezeu pe malul nisipos al unui rau. In acest timp, pe cer apareau scene importante din viata lui; la fiecare scena se vedeau pe nisip doua perechi de urme: urma pasilor lui si urma pasilor lui Dumnezeu. Cand ultima scena din viata…

- Potrivit anchetatorilor, crima a avut loc pe fondul unui conflict in familie, in dupa amiaza zilei de duminica, 19 septembrie.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanța au reținut un barbat in varsta de 41 de ani, acuzat de omor calificat.Suspectul este acuzat ca și-a ucis cumnata, sora…

- Incepand din 17 septembrie, in fiecare vineri, de la ora 18:00, la Antena Stars, Iulia Albu va putea fi urmarita in calitate de gazda a emisiunii I.A. cu stil. Criticul de moda ii va ajuta pe cei care doresc sa arate fabulos la cele mai importante evenimente din viata lor si ii va consilia pas cu pas,…

- Cezar Ouatu este unul dintre cei mai discreți artiști atunci cand vine vorba de viața sa personala, insa acum, aflat in platoul Antena Stars, a dat carțile pe fața și a marturisit in fața tuturor cat de bine ii merge relația dar și cat de fericit este ca a intalnit-o pe Raluca in viața sa. Artistul…

- Maria Dragomiroiu s-a bucurat de un succes rasunator inca de cand a debutat in industria muzicii populare, insa artista a marturisit la Antena Stars ca nimic din ceea ce este acum nu ar fi fost posibil fara soțul sau, Bebe, care i-a fost sprijin pe tot parcursul activitații sale. In acest sens, interpreta…

- Stela Bizdu a trecut printr-o situație dramatica la varsta de 35 de ani in momentul in care a ramas fara un picior. Atunci nu s-a demoralizat și a mers mai departe, gasind variante, astfel ca și-a achiziționat cea mai performanta proteza, in valoare de 1.500 de euro, pentru a duce o viața normala, insa…

- Ciprian Silași e unul dintre cei mai ravniți cantareți de muzica populara, insa in afara scenei artistul e un tata examplar pentru cei doi baieți ai sai, unul abia nascut de cateva luni. El a povestit la Antena Stars cum se descurca in creșterea și educația copiilor lui.

- Cristina Spatar traverseaza o perioada grea, dupa ce tatal ei s-a stins din viața și s-a desparțit de iubit. De altfel, vedeta recunoaște ca singurii care ii mai sunt acum alaturi, sunt cei doi copii ai sai. „Acum chiar sunt singura, in afara de copii, nu am pe nimeni. E greu (…) Trebuie sa merg mai…