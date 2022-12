Camașa romaneasca cu altița a intrat pe lista Patrimoniului UNESCO, proiectul fiind promovat in comun de Romania și Republica Moldova. Ministerul Culturii anunta ca joi, 1 decembrie, in cadrul celei de-a 17-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental al UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial care se desfasoara la Rabat, Maroc, a fost adoptata decizia privind inscrierea elementului „Arta camasii cu altita – element de identitate culturala in Romania si Republica Moldova” pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitatii. Camașa romaneasca cu altița a intrat…