Calvarul românilor care pleacă în vacanță, în Grecia. Așteaptă 9 ore până treacă la graniță Intarzierile de la punctele de trecere a frontierei grecești i-au infuriat pe turiștii din Balcani care se arata deosebit de deranjați de aceasta situație, scrie publicația elena Thess Today, citata de Rador. „Rușine, rușine, inacceptabil”, cu aceste cuvinte, turiștii romani, bulgari sau sarbi comenteaza lungul proces de control de la punctele de intrare in Grecia, la care sunt supuși și anul acesta cei care aleg sa-și petreaca vacanța in nordul Greciei. Așteptarile lungi care pot depași uneori chiar și noua ore la punctele de trecere de la Promachonas și Evzonoi afecteaza renumele turismului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

