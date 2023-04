Călugăr găsit mort la Mânăstirea Sihastria Un calugar in varsta de 50 de ani a fost gasit mort intr-o chilie de la Manastirea Sihastria, din judetul Neamț. Dat fiind stadiul de descompunere in care se afla trupul sau, oamenii legii banuiesc ca monahul murise de cel puțin o saptamana. Corpul sau a fost ridicat si dus la medicina legala pentru necropsie, […] The post Calugar gasit mort la Manastirea Sihastria appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

