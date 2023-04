Călugăr găsit mort într-o chilie a Mănăstirii Sihăstria Un calugar a fost gasit mort intr-o chilie a manastirii Sihastria. Se pare ca monahul era mort de cel puțin o saptamana, conform Observatornews. Dupa stadiul de descompunere in care se afla trupul, oamenii legii banuiesc ca monahul murise de mai bine de șapte zile. Corpul sau a fost ridicat si dus la medicina legala pentru necropsiem, care urmeaza sa stabileasca adevarata cauza a morții. Polițiștii Secției de Poliție Rurala Targu Neamț au fost sesizați miercuri, prin apel de urgența, cu privire la faptul ca la o manastire, din localitatea Vanatori-Neamț, a fost gasit un barbat decedat. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

