Tarifele la caldura și apa calda s-ar putea dubla in Capitala, deși pe conducte este apa rece la mai multe blocuri, iar calorifele sunt cat se poate de reci. De ce sunt facturile mari? Noul preț al gigacaloriei va ajunge la aproape 1.000 de lei și in funcție de acesta se vor calcula noile facturi, a anunțat Gabriela Firea. „Astazi, deci nu acum ceva timp, ANRE a aprobat tariful local… Tariful total ajunge la aproape 1.000 de lei per gigacalorie. Adica 980 de lei. Deci ceea ce va spun sunt lucruri aflate astazi, foarte grave. Pana acum era 490 de lei costul per gigacalorie. Inca o data, 980 crescut…