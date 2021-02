Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a anuntat ca a fost agreat un protocol intre Primaria Capitalei si Garda de Mediu, iar de la 1 februarie vor functiona, in fiecare sector, echipe mixte formate din patru comisari de la Garda de mediu si patru politisti locali. Edilul general a adaugat ca echipele vor avea statii mobile…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, semnarea unui protocol de colaborare intre Primarie, Garda de Mediu și primariile de sector, in baza caruia vor exista echipe mite care vor masura calitatea aerului din București.

- Calitatea aerului din Sebeș s-a imbunatațit ușor in ultimele doua zile, dupa valorile ingrijoratoare inregistrate in weekend de stația de monitorizare și de laboratorul Primariei. Timp de doua zile, municipiul a fost „centrul” poluarii din Romania, un punct „roșu” pe harta cu indicii de calitate a aerului…

- Datele furnizate de aparatura de masurare a calitații aerului arata ca, in noaptea de Ajun, zona de nord a Bucureștiului a fost una dintre cele mai populate de pe pamant. Astfel, la Otopeni, poluarea a atins cote mai mari decat in Bangladesh, care este cea mai poluata țara din lume, noteaza Digi 24.Conform…

- In Europa, calitatea mai buna a aerului a dus la scaderea semnificativa a numarului de decese premature in ultimii zece ani. Cu toate acestea, cele mai recente date oficiale ale Agentiei Europene de Mediu (AEM) arata ca aproape toti europenii sunt inca afectati de poluarea aerului, care provoaca decesul…

- Agenția Europeana de Mediu (AEM), precizeaza, intr-un raport, ca principal cauza a deceselor premature in 41 de țari europene ramane poluarea aerului. Conform AEM, se estimeaza ca 417.000 de decese premature inregistrate in 2018 au fost cauzate de poluarea cu particule in cele 41 de țari europene, intre…

