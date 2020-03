Stiri pe aceeasi tema

- Toate cele 12 probe analizate, duminica, la centrul de boli infectioase din Timisoara sunt negative. Alte 20 de teste sunt in lucru in centrele din Bucuresti si Cluj-Napoca, a transmis Grupul de comunicare strategica.La centrul de boli infectioase din Timisoara au fost lucrate probe de la…

- Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus in Romania, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. „Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei, doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.…

- Primul român infectat cu coronavirus s-a vindecat, tânarul din Gorj urmând a fi externat, anunța Ministerul Sanatații. Familia barbatului ramâne în continuare în izolare la domiciliu pâna la împlinirea perioadei de incubație a virusului, de 14 zile.…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul coronavirus.Pana in prezent, medicii specialisti au lucrat probe de la 351 de persoane suspecte…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului "Matei Bals", anunta ca persoanele care sosesc in Romania din localitatile italiene din regiunea Veneto si din provincia Lodi/Lombardia in care exista cazuri de infectie cu coronavirus sau care au calatorit in aceste localitati vor intra in carantina. Streinu…

- Un tanar de 25 de ani, care lucra ca asistent medical in Germania si a revenit in Romania dupa ce a ingrijit mai multi bolnavi de coronavirus, este internat la Spitalul de Boli Infectioase ‘Victor Babes’ din Timisoara, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii, Virgil Musta.…

- Un tanar roman care este asistent medical in Germania și care a ingrijit pacienți infestați cu coronavirus acolo s-a prezentat cu simptome ale noului virus la spital in Romania. Barbatul are 25 de ani și a venit in vizita la parinți inca din 7 februarie.Tanarul de 25 de ani a venit acasa in vacanța.…