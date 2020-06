Stiri pe aceeasi tema

- Danuț Pop, președintele PER, susține ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu vrea o noua “golaniada” pentru ca acum are o mai mare experiența in tradarea interesului national. Ecologistii acuza ca se dorește reluarea vanzarii activelor Romaniei“Este foarte trist sa vedem cum capuse ale politicii…

- Fenomenul Piata Universitatii a reprezentat actul actul de nastere al societatii civile romanesti, iar astazi, la 30 de ani de la acele evenimente, "este nevoie ca o noua "Golaniada" sa inceapa in toata Romania", a afirmat sambata liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. "Fenomenul Piata…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține, la 30 de ani de la Mineriada din Universitații, ca Romania are nevoie de un nou moment de revolta, facand referire la masurile impuse in contextul pandemiei, care au afectat libertațile oamenilor."Fenomenul Piața Universitații a fost actul de…

- Fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste, fondat de Dan Voiculescu, la scurt timp dupa ce a parasit Forta Nationala, o formatiune creata chiar de el si unde a stat cateva luni. Anterior, acesta a fost parlamentar ALDE, de unde a plecat dupa ce Calin Popescu…

- ALDE (Alliance of Liberals and Democrats) leader Calin Popescu-Tariceanu said, if the Prime Minister refuses to come to Parliament, then there is an inter-institutional conflict going on and a challenge will be filed with the Constitutional Court of Romania (CCR). "This is a gesture that I do not…

- Calin Popescu Tariceanu acuza ca demiterea doctorului Streinu-Cercel de la presedintia comisiei anti COVID 19 a ministerului Sanatatii a fost pusa la cale de președintele Klaus Iohannis, pentru a se ascunde adevarata dimensiune a epidemiei de coronavirus. Tariceanu a precizat ca Cercel ceruse mai…

- Fenomenul „Piața Universitații” este numele dat manifestațiilor de amploare din centrul Bucureștiului din perioada 22 aprilie 1990 -15 iunie 1990, oprite de prima „Mineriada” (13-15 iunie 1990). 22...