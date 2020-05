Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca face parte din grupul minoritar al Romaniei, cel care nu accepta „sa renunțe la drepturile și libertațile lor in numele unui siguranțe medicale”, dupa cum arata un sondaj la nivel național. Liderul ALDE precizeaza ca „in spatele unui razboi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pune sub semnul intrebarii capacitatea „guvernului Iohannis-Orban” de a aigura maști populației pe perioada Starii de Alerta, in contextul in care guvernanții „au lasat medicii fara echipamente in plina stare de urgența și nu au fost capabili sa asigure…

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca "e o frenezie dementa ce se intampla la PNL", spunand ca a putut sa vada asta la Senat in momentul in care s-au intrunit cele trei comisii pentru a audia ministrii. Liderul ALDE a criticat-o in termeni duri pe Violeta Alexandru. "Am…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca guvernanții nu au niciun plan clar, pentru perioada urmatoare. „15 MAI: DESCHIDERE SAU SEMI-INCHIDERE? Anunțul autoritaților ca de la data de 15 mai masurile restrictive vor fi “relaxate” (ce expresie tampita!) naște mai multa ingrijorare decat ușurare.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca autoritatilor locale trebuie sa li se dea competente in gestionarea starii de alerta, pentru ca situatia este "total diferita" de la un judet la altul. "Autoritatile spun ca trecem la un grad mai scazut de masuri (...). L-am auzit pe domnul…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca autoritatilor locale trebuie sa li se dea competente in gestionarea starii de alerta, pentru ca situatia este "total diferita" de la un judet la altul. "Autoritatile spun ca trecem la un grad mai scazut de masuri (...). L-am auzit…

- ​Dacian Cioloș anunța ca membrii PLUS nu vor mai face declarații politice, intrând într-un armistițiu politic total pâna la trecerea crizei coronavirusului, și se pun la dispoziția autoritaților române daca au nevoie de ajutor. „Împreuna cu colegii mei din…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu propune amanarea alegerilor locale „pana dupa stingerea crizei provocate de coronavirus“, considerand ca acesta ar fi un gest de responsabilitate. In ceea ce priveste alegerile anticipate, dorite de PNL si de presedintele Klaus Iohannis, liderul ALDE afirma ca, in…