Călin Georgescu, despre României: "Noi am avut un regres, noi am ieșit din istorie în acești ultimi 33 de ani" "Primul lucru pe care l-aș face, prima vizita, primul partener, Ungaria, indiscutabil. Noi trebuie sa ne avem bine cu toata lumea și in special cu cei foarte apropiați.Noi am ieșit din sfera celei mai importante poziții care ne-a caracterizat istoric: filonul ortodoxiei. Noi nu mai avem relații cu Bulgaria de niciun fel, cu Grecia, cu Serbia, e crucial. Exact in ziua de Paști, 1999, Serbia a fost tradata de noi și a fost bombardata. Nu e un lucru simplu.Trebuie sa ințelegem ca noi suntem o națiune, noi suntem o populație. O populație, istoria o inregistreaza, o națiune face istorie. Noi suntem… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci țari din Uniunea Europeana și-au vazut importurile din Rusia crescand cu peste 50% de cand a inceput invazia, arata analiza o analiza The Telegraph. Valoarea importurilor in Ungaria, Slovenia, Grecia, Bulgaria și Spania a fost cu pana la 250% mai mare decat media in luna noiembrie a anului…

- „Ultima obsesie nascuta in spațiul public – daca se va face sau nu rotația – risca sa alimenteze o falsa percepție a unei viitoare crize politice. Iar romanii și mediul de afaceri nu au nevoie de o grija in plus”, spune secretarul general al PSD, Paul Stanescu, intr-un comunicat de presa. „Eu sper ca…

- PSD susține, intr-un mesaj publicat marți pe rețelele de socializare, ca daca Marcel Ciolacu nu va ajunge premier, Romania va intra intr-o criza politica de care nu are nevoie. Concret, PSD spune ca legate de rotativa guvernamentala creeaza „o falsa percepție a unei viitoare crize politice”, de care…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat marți, 14 februarie, ca social democrații „nu au nicio emoție” ca Marcel Ciolacu nu va fi premier dupa rotativa cu PNL din luna mai. Stanescu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa „nu intre intr-un joc iresponsabil”, cu trimitere la faptul ca…

- CTPark Bucharest West iși reconfirma poziția de hub logistic regional pentru intreaga zona a Balcanilor și nu numai, prin inceperea cooperarii cu LPP, retailerul de moda cu cea mai rapida creștere din Romania, pentru centrul sau regional de distribuție. LPP, creatorul a cinci marci recunoscute, precum…

- Dupa anul record 2015 (1.108), numarul traficantilor arestati a fost de 249 in 2016, dupa care a inceput sa urce, ajungand la 311 in 2020 si 441 in 2021.Majoritatea traficantilor au provenit in 2022 din Siria (99), Turcia (69), Romania (52) si Ucraina (52). 'Printre ucraineni sunt multi barbati tineri,…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…