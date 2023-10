Calin Geambașu, solist, pianist și compozitor, implinește 47 de ani. La ceas aniversar, vestitul artist ne-a oferit, in exclusivitate pentru Playtech Știri, un interviu interesant, despre fiul DaviN, despre relația cu tatal sau, Petre Geambașu, aflata inca in impas, dar și despre show-ul ”Școala Vedetelor” (TVR), care, in urma cu aproape trei decenii, i-a adus […] The post Calin Geambașu, dezvaluiri din culisele ”Școlii Vedetelor”. Pe cați bani canta, alaturi de Nadine și de Calin Goia: ”Caștigurile erau imense” FOTO EXCLUSIV appeared first on Playtech Știri .