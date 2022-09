California se confruntă cu întreruperi de curent pe fondul temperaturilor extreme Oficialii le-au cerut locuitorilor sa economiseasca energia intre orele locale 16.00 si 21.00, cand temperaturile au crescut la peste 38 de grade Celsius. California Independent System Operator, care administreaza reteaua, a avertizat pe site-ul sau cu privire la posibile pene de curent in acea perioada. Acesta este cel mai mare test pentru reteaua Californiei din vara anului 2020, cand intreruperile ce curent au afectat mai multe regiune ale statului. Anuntul vine pe masura ce razboiul Rusiei in Ucraina declanseaza o criza energetica in Europa si temperaturile record sunt cauzate de schimbarile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

