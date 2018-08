Stiri pe aceeasi tema

- Focul a "inghitit" o cladire, iar autoritatile au intervenit pentru evacuarea zonelor afectate. Actualele incendii fac parte de seria de aproximativ 20 de focare izbucnite pana acum in California. Cel mai mare dintre acestea s-a produs la Nord de San Francisco si a mistuit 75 de gospodarii…

- Doua incendii care se propaga cu repeziciune in nordul Californiei s-au extins la peste doua treimi din suprafata Los Angeles, context in care peste 20.000 de localnici au primit ordin de evacuare, relateaza Reuters. Cele doua incendii numite impreuna "Complexul Mendocino" fac ravagii…

- Un oraș de coasta din California este cea mai recenta municipalitate care a interzis folosirea paielor din plastic. Spre deosebire de alte orașe din SUA, este vorba, probabil, de cea mai stricta interdicție cu privire la folosirea produselor de acest fel.

- Cantareata americana Patti Smith va fi cap de afis la un concert de caritate, ce va fi organizat la San Francisco in luna septembrie pentru a stimula lupta impotriva modificarilor climatice, au anuntat miercuri organizatorii evenimentului, citati de AFP. Concertul va inchide, pe 14 septembrie, un summit…

- Purtatorii de cuvant ai francizei Starbucks au declarat ca sunt conștienți de nivelul de poluare al paielor de plastic și ca vor lua masuri in aceasta privința. Compania a anunțat astazi ca pana in 2020 va renunța complet la paiele de plastic din magazinele sale. Anunțul vine in condițiile in care in…

- In orasul american Seattle a intrat de duminica in vigoare un nou regulament care interzice celor peste 5.000 de restaurante, cafenele si centre alimentare distribuirea de paie si tacamuri din plastic, o masura care daca va fi incalcata va duce la plata unei amenzi care porneste de la 250 de dolari,…

- Burger King, McDonald's si Starbucks se numara printre zecile de companii care au fost amendate pentru ca au incalcat o interdictie recenta din Mumbai ce vizeaza utilizarea produselor din plastic de unica...